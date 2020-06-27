27 июня львовские "Карпаты" примут "Львов" в рамках 28 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24

Поединок "Карпаты" – "Львов" начнется в 17:00. Игра состоится в Луцке на резервном стадионе львовян во время карантина "Авангарде", сообщает 24 канал.

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Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Посмотреть матч можно, не покидая сайт Спорт24. Игра будет доступна на FootballHub.

Карпаты – Львов: онлайн-трансляция

После рестарта УПЛ "Карпаты" ни одного матча так и не сыграли. Причина – вспышка коронавируса в команде. Футболисты готовы были сыграть в прошлом туре с "Олимпиком", но в составе дончан были обнаружены положительные тесты на коронавирус. Поэтому львовское дерби в Луцке станет первым матчем для команды Санжар.

"Львов" же крупно проиграл в прошлом туре "Мариуполю" – 3:0. Руководство клуба не устроили неудовлетворительные результаты команды, поэтому был заменен тренер. Должность Егише Меликяна занял Георгий Цецадзе.

Обе команды располагаются на последних двух позициях, поэтому победа в матче нужна футболистам обеих клубов.

Прошедшие два матча между этими командами заканчивались сухой ничьей – 0:0.