Судьба львовских "Карпат" будет решена уже на этой неделе. Клуб исключат из украинской Премьер-лиги и даже могут лишить профессионального статуса.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с исключением "Карпат" из турнира. Об этом сообщают каналы "Футбол 1,2,3".

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"Карпаты" исключат из УПЛ

Дикий рассказал, что 6 июля лига передаст официальное обращение в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ об исключении "Карпат".

Соперники "Карпат" в последних турах получат технические победы.

"Львы" рискуют не получить аттестацию на следующий сезон.

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у "Карпат" есть задолженность и перед УПЛ – 1 миллион гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, мировые соглашения, то все бы пошли навстречу "Карпатам" и дали бы им аттестат,

– сказал Дик.

По его словам, если "Карпаты" лишат профессионального статуса, все футболисты львовского клуба получат статус свободных агентов.

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Почему "Карпаты" исключат из УПЛ

Львовский клуб дважды подряд не явился на матчи чемпионата Украины против "Мариуполя".

В клубе заявляют, что не имеют денег для продолжения жизнедеятельности команды.

В то же время президент "Карпат" Олег Смалийчук предлагает по 500 тысяч гривен клубам, которые победят перволиговый "Рух".

СМИ пишут, что проблема "Карпат" не в финансах. Клуб хочет избавиться от влияния олигарха Игоря Коломойского.