Поединок 27 тура чемпионата Украины между "Карпатами" и "Олимпиком" состоится 21 июня. Команды могут сыграть во Львове или Луцке.

Об этом сообщили в программе "Футбол NEWS".

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Луцк или Львов?

Команды могут встретиться во Львове на домашней арене "зелено-белых" стадионе "Украина", или матч будет перенесен в Луцк и состоится на местной арене "Авангард".

Ранее львовяне вышли из карантина и приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков. Поединки львовского клуба против "Мариуполя", "Ворсклы" и "Днепра-1" были перенесены.

Ранее сообщалось, что "Карпаты" просят провести матч с "Олимпиком" 23 июня в Киеве.

Донецкий клуб был бы против. Однако впоследствии в "Олимпик" заявлял, что клуб готов играть в любом городе.

Матч "Карпаты" – "Олимпик" состоится в воскресенье, 21 июня. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени. Результат матча и обзор читайте на Спорт24