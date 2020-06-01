Белорусский нападающий Кирилл Кириленко покинул львовские "Карпаты". Стороны прекратили действие контракта по взаимному согласию.

Расторгли контракт по взаимному согласию

"Карпаты" 1 июня сообщили о расторжении контракта с Кириленко. Контракт 19-летнего белоруса был рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Львовский клуб не сообщает причины прекращения сотрудничества.

Кириленко провел неполный год в составе "львов". Нападающий пять раз выходил на поле в матчах "Карпат".

Футболист поблагодарил партнеров и болельщиков за время, проведенное в львовском клубе.

"Так сложилось, что на данный момент хочу находиться рядом со своей семьей и близкими. Благодарен "Карпатам" за проведенный год вместе! Воспоминаний осталось очень много, я здесь нашел много друзей и замечательных партнеров. Буду скучать по всем игроками, персоналу, нашим выездам и фирменным шуткам", – заявил белорус.

Кирилл предположил, что ему не хватило времени, чтобы окончательно закрепиться в основной команде "Карпат".

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