"Карпаты" попрощались с талантливым нападающим из Сенегала
Нападающий Матар Дийе покинул львовские "Карпаты". Сенегалец вернулся в донецкий "Олимпик", которому принадлежит контракт футболиста.
Журналист Олег Барков сообщил такую информацию. Арендное соглашение футболиста подошло к концу, и стороны решили его не продлевать.
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Кадровые потери
С начала недели Матар уже покинул расположение "львов".
Матар Дийе играл во львовском клубе на правах аренды, которая была рассчитана до конца текущего сезона. Матар успел открыть отсчет своих голов в "Карпатах". Сенегалец сыграл три поединка и отметился голом в ворота "Днепра-1".
Добавим, что во время карантина "львы" лишились нескольких основных футболистов.
"Карпаты" потеряли легионеров
- Первым расположение "зелено-белых" покинул 23-летний центральный защитник из Люксембурга Том Халл. Игрок не стал раскрывать причины ухода из "Карпат", но заявил, что не простит львовянам долги по зарплате.
- Ушел из львовской команды и люксембургский футболист Марвин Мартинс.
- Разорвали контракт по обоюдному согласию с Кириллом Кириленко, который не смог закрепиться в составе львовян.
- Ранее сообщалось, что по завершению сезона клуб покинет Егор Назарина. Футболист не исключает своего возвращения в Бельгию.