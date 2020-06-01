Львовские "Карпаты", где были обнаружены три положительных теста на COVID-19, повторно прошли тестирование. Результаты в клубе обещали сообщить 2 июня.

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о повторном тестировании команды на коронавирус, информирует Tribuna.com.

Кстати Футболист "Карпат" Дубинчак подтвердил положительный тест на COVID-19

"Тест сдали сегодня (1 июня – Спорт24). Результаты ждем как можно скорее. Наверное, завтра", – сказал Ящишин.

Как сообщает "ТаТоТаке", игроки "Карпат", в которых обнаружили коронавирус, двое. Третий – работник клуба.

Андро Ґиорґадзе, которого относили к инфицированным, сдал отрицательный тест. Кроме Дубинчака, заболел один из игроков юношеской команды "Карпат".

Также "ТаТоТаке" опровергло информацию "Футбол 24", что клиника, в которой "Карпаты" проводили тесты, не имеет сертификат от Минздрава.

Повторное тестирование "Карпаты" будто вновь прошли в ней.

Где состоится матч "Карпаты" – "Мариуполь"

Поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая из-за случаев заражения COVID-19 во львовском клубе.

В "Карпатах" заявили, что клуб не будет оспаривать решение УПЛ, если Лига решит не переносить игру, а зачислит техническое поражение.

В то же время "Мариуполь" не будет протестовать против переноса матча с "Карпатами".

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов сообщил, что "Карпаты" договорились провести матч с "Мариуполем" на поле азовской команды.

Как известно, "Мариуполь" направлялся во Львов на игру с "Карпатами", но вынужденно вернулся домой.

Когда состоится игра, не сообщается.