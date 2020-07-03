Руководство "Карпат" готово финансово стимулировать соперников "Руха". В то время, как "зелено-белые" заявляют о нехватке средств в своем клубе, новый совладелец клуба Олег Смалийчук лично готов заплатить полмиллиона гривен за победу над "желто-черными".

Львовский "Рух" на своем официальном сайте опубликовал видео, в котором обвиняет руководство футбольного клуба "Карпаты" в заговоре против себя.

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В частности, президент команды Григорий Козловский в ролике заявил, что "львы" в лице президента Олега Смалийчука предлагают клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".

В частности, звучат голоса, похожие на спортивного директора "Миная" Михаила Кополовца и исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, а также человека, который сделал вид из себя представителя запорожского "Металлурга".

Реакция "Карпат"

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин отказался комментировать скандальную ситуацию.

"Я не буду разговаривать по телефону с незнакомыми мне людьми. Только с теми, кого знаю лично", – сказал Ящишин в интервью Tribuna.com.

Что произошло в "Карпатах"?

В клубе сообщили, что у них нет финансов. По информации СМИ, у "Карпат" 5 миллионов долларов долгов. Также проблемой является владение долей акции клуба олигархом Игорем Коломойским. "Карпатам" вроде нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.

"Карпаты" вылетят из УПЛ

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что им нужно дождаться фактической неявки команды на матч, а также получить документы от УПЛ. Об этом информируют каналы "Футбол 1,2,3".

"Сейчас нам известно, что "Карпаты" не явились на матч 1-го июля. Теперь пришло письмо в УПЛ, что они не приедут на матч 4-го июля. Но мы ждем факта неявки. А в четверг будет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, где и примут решение", – сказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК УАФ.

Таким образом, фактически решение относительно "Карпат" будет принято 9 июля.

Команда в новом сезоне может продолжить выступления в Первой лиге, если пройдет аттестацию.