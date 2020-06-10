Футболисты львовских "Карпаты" до сих пор находятся на карантине. В клубе указывают, что через неделю сдадут повторный тест на коронавирус.

Если результаты тестов будут отрицательными, клуб планирует сыграть с донецким "Олимпиком" в запланированный день – 20 июня, сообщает Footboom.

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У команды будет лишь неделя тренировок перед матчем с дончанами, но львовяне не хотят просить о переносе матча.

По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, руководство львовян нашло возможность финансово поддержать ребят и дополнительно простимулировать ребят. Сокращение зарплаты обошло львовских футболистов.

Добавим, что ходят слухи, что клуб не против вернуть Марьяна Шведа в свою команду.

Коронавирус в "Карпатах": главное

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" обнаружили положительные тесты на COVID-19. Поэтому матч "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.

В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.

Клуб сообщил, что 2 июня получил меньше, чем половину положительных результатов тестирования. Всего тест сдали 65 человек.

Из-за этого "Карпаты" пошли на двухнедельный карантин. Евгений Дикий заявил, что если после карантина повторный тест футболистов снова будет положительным – это внештатная ситуация.

Кадровые потери "Карпат"

Львовян уже покинули несколько футболистов. Центральные защитники из Люксембурга Тим Халл и Марвин Мартинс. Разорвал клуб также контракт по взаимному согласию с Кириллом Кириленко, который не смог закрепиться в составе львовян.