"Карпаты" в шаге от исторического исключения из УПЛ: команда не едет на очередной матч
Львовские "Карпаты" в шаге от того, чтобы досрочно покинуть украинскую Премьер-лигу (УПЛ). Клуб могут впервые исключить из-за пропуска очередного матча УПЛ.
"Карпаты" исключат из УПЛ
Как сообщает Tribuna.com "Карпаты" не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя" (4 июля). Об этом изданию сообщили во львовском клубе.
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Ввиду того, что на этой неделе "львы" не вышли на матч 24-го тура против "Мариуполя", клубу грозит дисквалификация.
Сообщалось, что согласно регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.
Дирекция УПЛ передаст дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.
Пока официально не сообщается, что поединок 29 тура УПЛ "Мариуполь" – "Карпаты" отменен.
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Что произошло в "Карпатах"
В "Карпатах" сообщили, что не имеют финансов для продолжения жизни клуба.
По информации СМИ, проблема "Карпат" заключается не в отсутствии денег для поездок на матчи.
"Львы" якобы имеют 5 миллионов долларов долгов. Также проблемой является владение долей акции клуба олигархом Игорем Коломойским.
Он вроде бы незаинтересован вкладывать в клуб.
"ТаТоТаке" сообщает, что "Карпатам" нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.
Пока неизвестно, в какой лиге и в каком формате будет существовать клуб в следующем сезоне.