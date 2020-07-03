Львовские "Карпаты" в шаге от того, чтобы досрочно покинуть украинскую Премьер-лигу (УПЛ). Клуб могут впервые исключить из-за пропуска очередного матча УПЛ.

"Карпаты" исключат из УПЛ

Как сообщает Tribuna.com "Карпаты" не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя" (4 июля). Об этом изданию сообщили во львовском клубе.

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Ввиду того, что на этой неделе "львы" не вышли на матч 24-го тура против "Мариуполя", клубу грозит дисквалификация.

Сообщалось, что согласно регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Дирекция УПЛ передаст дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

Пока официально не сообщается, что поединок 29 тура УПЛ "Мариуполь" – "Карпаты" отменен.

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Что произошло в "Карпатах"

В "Карпатах" сообщили, что не имеют финансов для продолжения жизни клуба.

По информации СМИ, проблема "Карпат" заключается не в отсутствии денег для поездок на матчи.

"Львы" якобы имеют 5 миллионов долларов долгов. Также проблемой является владение долей акции клуба олигархом Игорем Коломойским.

Он вроде бы незаинтересован вкладывать в клуб.

"ТаТоТаке" сообщает, что "Карпатам" нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.

Пока неизвестно, в какой лиге и в каком формате будет существовать клуб в следующем сезоне.