"Карпаты" снимаются с УПЛ

Футбольный клуб "Карпаты" может сняться с розыгрыша украинской Премьер-лиги (УПЛ). Львовская команда в долгах и рискует не пройти аттестацию.

"Карпатам" не дадут лицензию

О том, что "Карпаты" планируют сняться с УПЛ, сообщает ведущий"ТаТоТаке" Сергей Болотников.

По его информации, у "Карпат" 5 миллионов долларов долгов.

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Львовский клуб из-за долгов не сможет получить лицензию на следующий сезон. Аттестация на следующий сезон пройдет уже 30-го июня.

Как заявил Болотников, новый владелец "львов" Олег Смалийчук находится в Украине и пытается встретиться с Игорем Коломойским, чтобы обсудить новую стратегию клуба.

Смалийчук якобы хочет, чтобы Коломойский погасил 50% долга. Другую половину Смалийчук готов погасить сам.

Также Болотников сообщил, что Смалийчук готов выкупить акции Коломойского.

Коломойский пока не ответил на запрос Смалийчука.

Сообщается, что "Карпаты" могут начать создавать заново. Впрочем, клуб начнет не с любителей, а со второй или первой лиги.

Сейчас львовский клуб является аутсайдером УПЛ. Команда рискует вылететь в первую лигу Украины.