Львовские "Карпаты" узнали, когда смогут сыграть перенесенные матчи. Так львовян ждут два дополнительных поединка в начале июля.

Вчера, 26 июня, состоялось заседание Дирекции УПЛ с участием шести клубов, которые на втором этапе этого сезона выступают во второй "шестерке" Премьер-лиги. Новые даты матча УПЛ обнародовала на своем официальном сайте.

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Новые даты

Главным вопросом был перенос матчей львовского клуба. Посоветовавшись руководители приняли решение.

Перенесенный матч 24 тура "Карпаты" – "Мариуполь" состоится в Мариуполе 1 июля (начало игры запланировано на 19:00). Сразу через три дня после этого поединка, 4 июля там же в Мариуполе состоится матч 29 тура между этими командами.

Перенесенный матч 26 тура между "Карпатами" и "Днепром-1" состоится 8 июля в Днепре (время начала игры будет определено позднее).

Сроки проведения других перенесенных матчей будут определены на заседании Дирекции УПЛ, которое состоится 14 июля.

Добавим, что после выхода с карантина "зелено-белые" не провели еще ни одного матча из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба. Команда была готова начать матчи еще в прошлом туре, но в команде "Олимпика" были выявлены положительные результаты на коронавирус.

Подчеркнем, что "Карпаты" во время карантина понесли кадровые потери. Команду уже покинули люксембургские легионеры Мартинс и Халл, также уже команде не помогут Диее, Назарина и Кириленко.