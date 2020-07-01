Львовские "Карпаты" имеют новые кадровые потери до завершения сезона УПЛ 2019/20.

"Карпаты" на официальном сайте объявили об уходе из команды защитника Владислава Дубинчака, который был арендован у "Динамо". Ожидалось, что молодой игрок закончит сезон УПЛ во львовской команде.

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21-летний Дубинчак в текущем чемпионате провел 19 матчей. Ранее сообщалось, что "Динамо" отправит Дубинчака в "Днепр-1".

Однако это не единственная потеря "зелено-белых" – контракт Василия Приймы подошел к концу, и стороны решили не продлевать соглашение. Прийма пришел в "Карпаты" зимой. Всего за это время Василий сыграл за львовян два матча.

Что происходит в "Карпатах"

29 июня "Карпаты" официально сообщили, что не поедут на матч УПЛ с "Мариуполем" из-за нехватки средств.

"Карпаты" заявляют, что не имеют собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

По версии клуба, один из владельцев клуба отказывается финансировать команду. Владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендел Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", что в соответствии с документами, принадлежит Кате Парпи.

СМИ называют фактическим владельцем 50% "львов" олигарха Игоря Коломойского.

Смалийчуку якобы не удалось наладить контакт с другой стороной.

"Львы" сообщили, что долгов перед командой нет. В то же время новый владелец Олег Смалийчук готов финансировать клуб на 50%.