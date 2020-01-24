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"Карпаты" – это наша футбольная команда: мэр Львова настаивает на поддержке клуба со стадионом

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Андрей Садовый поддержал "Карпаты" / fckarpaty.com

В пятницу, 24 января, мэр Львова Андрей Садовый начал заседание исполнительного комитета Львовского городского совета с обсуждения ситуации, которая сложилась со стадионом "Украина" и передачей земельного участка львовским "Карпатам".

Спорт24 писал, что 23 января Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу "Карпаты" земли стадиона Украина в долгосрочную аренду. Руководство клуба крайне негативно восприняло эту новость и намекает на возможное исчезновение "Карпат".

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Вчера состоялось заседание сессии Львовского городского совета, на котором рассматривался вопрос закрепления земельного участка вокруг стадиона, где выступают "Карпаты". Очень неприятно, что не хватило голосов и данный вопрос не был проголосован. Можно говорить о разных вещах, но "Карпаты" – это наша футбольная команда. "Карпаты" играли на этом стадионе и будут всегда играть. И сегодня, когда у клуба непростая ситуация, им нужно помочь, а не ставить подножку. Считаю, что это досадное недоразумение,
– заявил Садовый.

Также Андрей Садовый обратился к заместителю городского головы по градостроительству Любомиру Зубачу с инициативой повторно включить "карпатовский вопрос" в повестку дня следующей сессии Львовского городского совета.

Я принципиально буду настаивать на том, что футбольный клуб "Карпаты" должен иметь легитимное право и дальше выступать на этом стадионе. Если клуб выражает желание провести реконструкцию, мы поддержим это. Это наш футбольный клуб! Сейчас многие футбольные клубы появляются, исчезают, а "Карпаты" были, есть и будут!,
– подытожил мэр Львова.

Добавим, что "Карпаты" уже покинули девять футболистов. А задолженность по зарплате перед тем была в четыре месяца. Правда двоих игроков удалось продать (Франциско Ди Франко в "Днепр-1" и Алексея Гуцуляка в "Десну"), благодаря чему рассчитались с частью долгов клуба.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Львова ФК Карпаты Футбол
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