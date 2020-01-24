"Карпаты" – это наша футбольная команда: мэр Львова настаивает на поддержке клуба со стадионом

В пятницу, 24 января, мэр Львова Андрей Садовый начал заседание исполнительного комитета Львовского городского совета с обсуждения ситуации, которая сложилась со стадионом "Украина" и передачей земельного участка львовским "Карпатам".

Спорт24 писал, что 23 января Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу "Карпаты" земли стадиона Украина в долгосрочную аренду. Руководство клуба крайне негативно восприняло эту новость и намекает на возможное исчезновение "Карпат".

Больше об этом: Львовские "Карпаты" – как команда оказалась на краю пропасти

Вчера состоялось заседание сессии Львовского городского совета, на котором рассматривался вопрос закрепления земельного участка вокруг стадиона, где выступают "Карпаты". Очень неприятно, что не хватило голосов и данный вопрос не был проголосован. Можно говорить о разных вещах, но "Карпаты" – это наша футбольная команда. "Карпаты" играли на этом стадионе и будут всегда играть. И сегодня, когда у клуба непростая ситуация, им нужно помочь, а не ставить подножку. Считаю, что это досадное недоразумение,

– заявил Садовый.

Также Андрей Садовый обратился к заместителю городского головы по градостроительству Любомиру Зубачу с инициативой повторно включить "карпатовский вопрос" в повестку дня следующей сессии Львовского городского совета.

Я принципиально буду настаивать на том, что футбольный клуб "Карпаты" должен иметь легитимное право и дальше выступать на этом стадионе. Если клуб выражает желание провести реконструкцию, мы поддержим это. Это наш футбольный клуб! Сейчас многие футбольные клубы появляются, исчезают, а "Карпаты" были, есть и будут!,

– подытожил мэр Львова.

Добавим, что "Карпаты" уже покинули девять футболистов. А задолженность по зарплате перед тем была в четыре месяца. Правда двоих игроков удалось продать (Франциско Ди Франко в "Днепр-1" и Алексея Гуцуляка в "Десну"), благодаря чему рассчитались с частью долгов клуба.