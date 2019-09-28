Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

112 Читати новину українською
Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

В субботу, 28 сентября, львовские "Карпаты" на своем поле будут принимать ковалевский "Колос", Матч начнется в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Карпаты" и "Колос" находятся во второй половине турнирной таблицы. Ковалевская команда набрала 11 очков и занимает седьмую строчку, в то время как "зелено-белые" на девятом месте (восемь набранных очков).

К слову: Динамо – Днепр-1: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Эта встреча станет первой официальной в истории взаимоотношений "Карпат" и "Колоса". Ранее эти соперники встречались в товарищеском матче накануне старта этого сезона.

Стоит отметить, что "Колосу" в этом матче не поможет Вадим Милько, который будет отбывать дисквалификацию.

"Карпаты" в этом матче сыграют в зеленом (вратарь в желтом), а "Колос" – в белом (вратарь – в черном)

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Колос

 

blog_ava
На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя
сегодня
807
Теги: Футбол Новости Спорта ФК Колос ФК Карпаты Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
сегодня 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
91
Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
27 сентября 14:22 Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
59
Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
27 сентября 12:06 Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
673
Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
27 сентября 10:26 Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
129
"Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео
27 сентября 09:04 "Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео
48
Новости
Больше новостей
Залиште відгук