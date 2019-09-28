Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

В субботу, 28 сентября, львовские "Карпаты" на своем поле будут принимать ковалевский "Колос", Матч начнется в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Карпаты" и "Колос" находятся во второй половине турнирной таблицы. Ковалевская команда набрала 11 очков и занимает седьмую строчку, в то время как "зелено-белые" на девятом месте (восемь набранных очков).

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Эта встреча станет первой официальной в истории взаимоотношений "Карпат" и "Колоса". Ранее эти соперники встречались в товарищеском матче накануне старта этого сезона.

Стоит отметить, что "Колосу" в этом матче не поможет Вадим Милько, который будет отбывать дисквалификацию.

"Карпаты" в этом матче сыграют в зеленом (вратарь в желтом), а "Колос" – в белом (вратарь – в черном)

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Колос