"Карпаты" арендовали у бельгийского "Антверпена" украинского полузащитника

Количество новых игроков в составе "Карпат" не устроило руководство и тренерский штаб клуба. Поэтому перед закрытием трансферного окна они подписали еще одного игрока.

Им стал украинец Егор Назарина, права на которого принадлежат бельгийскому "Антверпену". Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа.

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Стоит добавить, что информация о подписании соглашения пока размещена только на официальном instagram-аккаунте "Карпат". На официальном сайте о переходе игрока информации пока нет.

Что касается Егора Назарины, то он сам из Прилук. Там и начал заниматься футболом, а впоследствии перешел в академию "Динамо". Из нее – в "Днепр", за который и дебютировал в мае 2017 года в УПЛ. В конце того же года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", в составе которого выступал до недавнего времени. Однако последний официальный матч провел еще в 2018 году.

Вызывался в молодежную сборную Украины.