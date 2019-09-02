"Карпаты" арендовали у бельгийского "Антверпена" украинского полузащитника

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Егор Назарина
Егор Назарина

Количество новых игроков в составе "Карпат" не устроило руководство и тренерский штаб клуба. Поэтому перед закрытием трансферного окна они подписали еще одного игрока.

Им стал украинец Егор Назарина, права на которого принадлежат бельгийскому "Антверпену". Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа.

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Стоит добавить, что информация о подписании соглашения пока размещена только на официальном instagram-аккаунте "Карпат". На официальном сайте о переходе игрока информации пока нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Єгор Назарина – гравець «Карпат» ⠀ «Леви» уклали з бельгійським «Антверпеном» річну орендну угоду з правом викупу 22-річного півзахисника Єгора Назарини @nazarynayegor ⠀ ДОВІДКА ЄГОР НАЗАРИНА ⠀ • Народився 10 липня 1997 року у Прилуках (Чернігівська область). ⠀ • Розпочав займатися футболом у прилуцькій ДЮФШ «Європа». Згодом перебрався в академію київського «Динамо», а потім підписав контракт з «Дніпром». ⠀ • У травні 2017-го дебютував за дніпрян в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським «Антверпеном», у складі якого виступав донедавна. ⠀ • Викликався до молодіжної збірної України. ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Что касается Егора Назарины, то он сам из Прилук. Там и начал заниматься футболом, а впоследствии перешел в академию "Динамо". Из нее – в "Днепр", за который и дебютировал в мае 2017 года в УПЛ. В конце того же года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", в составе которого выступал до недавнего времени. Однако последний официальный матч провел еще в 2018 году.

Вызывался в молодежную сборную Украины.

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Теги: Трансферы Спорт Футбол ФК Карпаты
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