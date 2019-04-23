"Карпаты" не сумели победить дома "Черноморец"

Львовские "Карпаты" в 25-м туре УПЛ принимали одесский "Черноморец". Обеим командам нужна была победа, чтобы сохранить шансы остаться в УПЛ на следующий сезон.

Карпаты – Чорноморец 0:0

Обе команды выходили на поле, зная, что "Олимпик" ведет впереди в счете в матче против "Арсенал-Киев". В итоге донецкая команда победила и сравнялась по очкам с "Карпатами". Поэтому львовянам нужно было побеждать, чтобы отрываться от преследователей. В случае победы "Черноморца", одесситы заняли бы последнее место.

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Однако команды сыграли не слишком результативный футбол. "Черноморец" насытил защиту своей команды, которую не могли пройти игроки "Карпат". В первом тайме можно только вспомнить один момент, когда "зелено-белые" были близки к забитому голу не по стандарту. Швед прошел соперника на линии поля и прострелил в центр штрафной. Но нанести удар игрокам "Карпат" не удалось.

"Черноморец" на это ответил похожим моментом. По воротам Кучинского пробивал Вильхьяльмсон. Но мяч пролетел вдоль линии ворот.

Значительно опаснее выглядел штрафной удар. Пробивал Мякушко. Голкипер одесской команды Кожухарь решил отбить мяч кулаками.

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Похожая ситуация была и во втором тайме – опасный удар-мякиш со штрафного, такой же опасный удар Вильхьяльмсона. И удары издалека, которые не несли особой угрозы.

Когда уже шла последняя из добавленных минут "Черноморец" получил право на опасный штрафной. Но удар Чорния на себя приняла стойка из игроков. Поэтому голов на стадионе "Украина" зрители так и не увидели. Ничья.

"Карпаты" остаются на третьем месте во второй шестерке. "Черноморец" же и в дальнейшем делит последнее место.