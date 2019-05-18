Львовские "Карпаты" в матче против черниговской "Десны" должны были побеждать, чтобы сохранять шансы на сохранение места в УПЛ. "Десна" же могла играть в свое удовольствие.

Карпаты – Десна 2:0

Голы: Понде, 51, Мякушко, 77

Удаление: Йода, 50 (Карпаты)

Матч во Львове начался с грозой. Хотя в начале встречи непогода мало влияла на игру команд. "Карпаты" больше атаковали, но до забитых голов дело не доходило. Наиболее опасную возможность упустил Понде.

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Поэтому первый тайм обошелся без голов и почти без моментов. Ливень в то же время усиливался. Все самое интересное команды оставили на второй тайм.

Вторая 45-минутка началась с удаления в составе "Карпат". Красную карточку получил Йода. За что – так и не понятно. Ведь перед тем игрок получил желтую карточку, а после того, как прошел мимо арбитра – прямую красную.

И сразу после этого именно "Карпаты" вышли вперед. После подачи углового мяч отлетел к Понде, который мощно пробил по воротам. Паст отбил мяч, но тот после этого прокатился у него под руками и влетел в ворота.

Ливень усиливался, и играть на залитом поле становилось все труднее. Мяч застревал в лужах, игрокам стало труднее реагировать на отскоки мяча.

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Второй гол "Карпаты" забили со штрафного. Забил Мякушко прямым ударом под перекладину ворот.

К концу матча игра больше напоминала водное поло, чем футбол. У "Десны" еще была возможность забить гол, но пробить Кучинского не смогла. "Карпаты" же тоже не забили больше голов.

"Десна" еще до того гарантировала себе место в УПЛ. "Карпаты" благодаря этой победе отдалились от зоны вылета.