"Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в дерби с двумя удалениями и пенальти

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Карпаты – Львов: обзор, счет, видео голов матча 19.10.2019 – чемпионат Украины
Карпаты – Львов результат матча / ФК "Карпаты"

Во львовском дерби между "Карпатами" и "Львовом" в субботу, 19 октября, было все – удаления, пенальти, остановка игры. Не было только забитых голов. Следовательно – победителя.

Карпаты – Львов 0:0

Нереализованные пенальти: Гуцуляк, 8 – Жозе Витор, 75
Удаление: Вербный, 44 – Сабина, 79

Обеим командам нужно было побеждать. Ведь они на дне турнирной таблицы, и между ними было лишь одно очко разницы.

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И в начале матча моментов было мало (как и вообще в игре). Все могло измениться на 8-й минуте, когда "Карпаты" получили право на пенальти. Пробивать пошел Гуцуляк, и не забил. Это уже второй в этом сезоне игрок не забивает пенальти.

После этого снова борьба шла в центре поля. Только можно отметить удар Гуцуляка (мимо) и попытку забить со штрафного (Кудрик сыграл кулаками).

Когда первый тайм приближался к концу, "Карпаты" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Вербный за довольно грубый фол в центре поля.

Но после возобновления игры именно "Карпаты" могли выйти вперед – после навеса со штрафного мяч летел под перекладину ворот, но Сарнавский в прыжке таки сумел достать его, переведя в перекладину. В ответ "Львов" тоже мог забивать. Но удар в Алваро в падении из-за себя не удался.

На 74-й минуте в ворота "Карпат" был назначен пенальти. Пробивать хотело сразу трое игроков, но мяч выборол Жозе Витор. И как его визави в первом тайме, не забил – Кудрик отразил. А через три минуты и составы стали равные – красную карточку получил Сабино.

При равных составах "Карпаты" бросились забивать гол. Но ничего так и не удалось. Поэтому львовское дерби закончилось вничью.

Видеообзор матча Карпаты - Львов

 

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты ФК Львов
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