"Карпаты" и "Черноморец" сыграют переходные матчи, "Арсенал" вылетел в Первую лигу

В УПЛ сыграли последние матчи сезона 2018-2019 в нижней шестерке. Поэтому определились команды, которые сыграют переходные матчи. А также главный неудачник сезона.

Матч отличились большим драматизмом и несколько неожиданным решением. Только "Ворскла" и "Десна" могли играть в свое удовольствие. И ради Кубка престижа. В то же время в последнем туре определялась судьба четырех команд.

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Еще перед матчами сложилась следующая ситуация:

"Олимпику" надо было не проиграть "Ворскле", чтобы остаться в УПЛ.

"Карпаты" должны были побеждать "Арсенал-Киев", и ожидать поражение "Олимпика", чтобы подняться на девятое место и избежать переходных матчей. При этом львовянам нужно было побеждать с разницей в два мяча (или ожидать, что с такой разницей проигрывает "Олимпик").

"Черноморец" должен был выигрывать у "Десны", чтобы не вылететь в Первую лигу. Одесситы могли сыграть вничью или проиграть, при условии, что проигрывал "Арсенал-Киев". Но команда все равно не избегала бы переходных матчей.

"Арсенал-Киев" должен был только побеждать, и надеяться на поражение "Черноморца", чтобы покинуть последнее место. Тогда команда играла переходные матчи.

Уже на четвёртой минуте встречи "Арсенал" забил "Карпатам", а "Ворскла" – "Олимпику" . Поэтому киевляне поднимались на 11-е место, на последнее опускался" Черноморец". "Карпаты" и "Олимпик" пока оставались на своих местах.

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Но еще до перерыва "Карпаты" забили трижды, а "Ворскла" тоже забила второй гол. Поэтому уже "Карпаты" поднимались на девятое место (соответственно "Олимпик" опускался на десятое место), "Арсенал" вновь был двенадцатым.

На 62-ой и 73-ей минутах "Черноморец" дважды забил "Десне" и закреплялся на одиннадцатом месте. Теперь "Арсеналу" победа над "Карпатами" не помогала сохранить место в УПЛ.

На 76-ой и 82-ой минутах Дегтярев дважды забил в ворота "Ворсклы" и сравнял счет. "Олимпик" возвращался на девятое место.

Финальные свистки зафиксировали:

Арсенал-Киев – Карпаты 2:3

Ворскла – Олимпик 2:2

Черноморец – Десна 3:0

Поэтому "Олимпик" остался на девятом месте и избежал переходных матчей. За место в УПЛ сыграют "Карпаты" и "Черноморец". Львовяне сыграют против луцкой "Волыни", а одесситы – против "Колоса" из Коваливки. Первые матчи состоятся 4 июня на поле команд УПЛ. Ответный матч – 8 июня.

"Арсенал-Киев" вылетел в Первую лигу. Его место в УПЛ займет "Днепр-1".