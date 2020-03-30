"Карпаты" и "Динамо" могут подать в суд из-за досрочного завершения УПЛ – журналист

Журналист Игорь Цыганик поделился мнением о гипотетической ситуации, при которой окончательные результаты УПЛ сформируют по результатам 23-го тура.

Об этом он рассказал в совместном эфире с Виктором Вацко на канале "Вацко Live".

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"Карпаты" подадут в суд, если их снимут. Они будут говорить, что у них есть теоретическая возможность остаться в УПЛ. И "Динамо" может подать в суд.

Поэтому УЕФА опасается такого силового метода. Люди могут пойти в Лозанну, поэтому вполне могут быть рекомендации сыграть плей-офф из двух матчей. И сейчас УЕФА будет над этим думать,

– сказал Цыганик.

Добавим, что после 23-х туров УПЛ "Динамо" занимает 3 строчку в турнирной таблице и на данный момент не попадают в Лигу чемпионов. "Карпаты" идут последними.

Что известно о паузе в украинском футболе

УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Сроки возвращения украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды ушли на карантин.

В УПЛ осталось сыграть 9 тур и матчи плей-офф за еврокубки.

Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.

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