"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов: видео

Львовские "Карпаты" в субботу, 25 мая, принимали дома донецкий "Олимпик". Обеим командам нужна была победа, ведь команды борются за сохранение места в УПЛ.

Карпаты – Олимпик 3:3

Голы: Онгла, 15, Мякушко, 75, 77 – Диае, 3, 89, Гай, 83

Матч выдался богатым на голы. И вообще на активные действия со стороны обеих команд. Футболисты надолго не задерживали мяч на своей половине поля, сразу пытаясь перевести его на половину поля соперника. Поэтому одна из первых атак закончилась голом. Убил "Олимпик". Диае получил пас на углу поля, убрал соперника и пробил с угла штрафной площадки точно в "девятку" ворот.

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"Карпаты" имели возможность чуть ли не сразу сравнять счет. Но Гуцуляк пробил точно в Крынского. Как пробить мимо голкипера партнеру показал Онгль. Мяч отлетел к игроку "Карпат", и он мощно низом пробил в дальний угол ворот.

Впоследствии еще раз Гуцуляк потерял возможность забить, когда пробивал после навеса с фланга. Но мяч пролетел мимо рамки ворот.

Во втором тайме команды продолжили активно идти вперед. До конца матча "Карпаты" нанесли 13 ударов по воротам (8 в плоскость), "Олимпик" на это ответил 11 ударами (7 в плоскость). Забить удалось четыре гола на двоих.

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Хотя еще до того Онгль мог оформить дубль, когда мяч неожиданно отскочил к нему после того, как попал в штангу. Но игрок не ожидал такого развития событий, и пробил мимо рамки ворот.

"Карпаты" вышли вперед, когда перехватили мяч на своей половине поля. Мякушко протащил мяч почти до штрафной соперников, но вместо того, чтобы отдать на партнера, пробил сам. Крынский не ожидал на такой удар и пропустил гол.

А уже через две минуты – еще один гол в ворота "Олимпика". На этот раз Мякушко забил с пенальти.

Но удержать преимущество в два гола и победить "Карпаты" не сумели. Сначала львовяне пропустили после удара со штрафного. Пробил Гай низом под стенку. А на 89-й минуте Диае тоже оформил дубль, пробив низом с угла ворот. Игрок слишком активно праздновал, сбросив футболку. За что получил желтую карточку.

Больше голов в матче не было. Команды сыграли вничью. Поэтому "Олимпику" достаточно сыграть вничью в следующем туре против "Ворсклы", чтобы гарантировать себе место в УПЛ. "Карпатам" надо побеждать "Арсенал" и надеяться на поражение "Олимпика", чтобы избежать переходных матчей.