Львовские "Карпаты" – как команда оказалась на краю пропасти

Львовские "Карпаты" оказались в затруднительном положении. Клуб на последнем месте в чемпионате, а его финансовое положение привело к тому, что команда теряет основных игроков.

С чего все началось – от стабильности до финансового кризиса

"Карпаты" были одной из тех команд, которая в последние годы славилась тем, что продавала своих игроков. Именно это и наполняло бюджет команды, поэтому клуб был даже в плюсе. Зимой 2019 года в шотландский "Селтик" продали Марьяна Шведа, перед тем в аренду в аргентинский "Ривер Плейт" отправился колумбиец Хорхе Карраскаль.

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Но как оказалось, этого было недостаточно. Клуб уже тогда испытывал значительные финансовые проблемы.

"Уже 6 лет второй инвестор не дал на клуб ни копейки. Все это время клуб финансируется половинчато, одним человеком. Я не называю фамилий, просто говорю – второй инвестор. Есть акционерное соглашение. У Петра Петровича Дыминского – управляющий пакет, у другого инвестора – контролирующий. В 2010 году вместе с Дыминским внесли по 10 миллионов долларов в уставный капитал. Клуб на это жил два года, после этого – ни копейки. Он обязался финансировать клуб вместе с Петром Дыминским. И не делает этого. Без него мы даже в формальном смысле ничего сделать не можем. Фактически блокируется рабочий процесс. "Второй" инвестор игнорирует общее собрание участников "Карпат". Из-за этого мы не можем генерального директора назначить без приставки "и.о.", бюджет утвердить не можем. Так и живем. Если бы второй инвестор реагировал на регулярные обращения, выполнял свои обязательства, (относительно того же финансирование поровну), то у "Карпат" не было бы таких проблем", – еще летом 2019 года рассказал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в интервью Tribuna.com.

Выход из ситуации – новый стадион

Решить ситуацию с финансированием "Карпаты" решили, построив новый стадион на месте старого. Но проблема в том, что стадион в собственности городской власти. И для работ на нем надо разрешение. Однако самой чаши стадиона тоже мало, и клуб просил у городской власти предоставить в аренду большой кусок земли вокруг стадиона – более 8 гектаров. Вместимость стадиона планировалось уменьшить до 15 тысяч зрителей (сейчас – 28 тысяч), а вместе с новым стадионом построить спортивный центр и зал для игровых видов спорта на тысячу зрителей, заведения питания, рестораны, развлекательные клубы, магазины. Фактически – торгово-развлекательный центр.

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Клуб это назвал инвестиционным проектом "Карпаты-2020". И якобы именно этот проект должен обеспечить финансирование клуба в будущем.

"Что будет, когда "Карпаты" получат эту территорию? Надеюсь, президент получит второе дыхание в плане поддержки клуба. Что будет, если "Карпаты" ее не получат? Боюсь, что на этом участие Петра Петровича в финансировании "Карпат" может завершиться. Принесем печать клуба в сессионный зал Львовского городского совета и там его городу и подарим. Пусть занимаются дальше сами. Здесь стоит понять, что никто из людей не вечен, но клуб должен существовать. Эта земля должна позволить воплотить в жизнь огромный инвестиционный проект, что будет работать конкретно для "Карпат". При успешной реализации этого проекта клуб получит стабильное финансирование", – убеждал Ростислав Ящишин в том же интервью.



Проект развития территории вокруг стадиона "Украина" (иллюстрация: ФК "Карпаты")

Но разрешения у города клуб пока не получил. Хотя в начале 2020 года после встречи городского председателя Львова Андрея Садового и руководства клуба, Ростислав Ящишин заверил, что вся работа по подготовке и подаче необходимых документов для рассмотрения вопроса на сессии успешно завершена, поэтому уже 23-го января ФК "Карпаты" ожидает судьбоносное решение депутатского корпуса относительно стадиона.

Задолженность перед футболистами

Но ситуацию это не очень спасло. Денег у команды не было. Задолженности перед футболистами достигли трех месяцев. Информацию об этом подтвердил и главный тренер команды Роман Санжар в комментарии "Команда №1".

"Довольно значительные задолженности перед игроками. И это очень усложняет селекционную работу. Уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы", – заявил Роман Санжар.

Футболисты покидают "Карпаты"

Нет денег – нет и футболистов. Изначально игроки отказались выходить на тренировку, если перед ними не погасят задолженности. При этом была информация, что некоторые легионеры даже не приехали во Львов после зимнего отпуска. А уже после этого футболисты начали покидать клуб. Первым стал нападающий Кристиан Понде. После этого пошел Франциско Ди Франко – его продали в "Днепр-1" (сумма трансфера не сообщается). А 21 января за один день команда распрощалась сразу с пятью игроками – защитники Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун и полузащитник Назар Вербный покинули клуб как свободные агенты, а Алексея Гуцуляка продали в черниговскую "Десну".



Последний матч за "Карпаты" Гуцуляк провел против "Десны", куда и перешел зимой 2020 года (фото: ФК "Карпаты")

Все они были игроками основы (за исключением Кучера, который не играл из-за травмы). Поэтому кто будет играть весной – пока неизвестно. Для примера, в команде осталось лишь пять защитников. При этом центральный из них лишь один – Том Халл.

Что ожидает команду

Об этом трудно сказать. Сейчас команда идет на последнем месте и главный претендент на вылет в Первую лигу. Учитывая, что усиления нет, а игроки основы уходят, то спастись будет крайне трудно.

А после вылета в Первую лигу следует ожидать сокращения рекламных доходов. Если у команды нет стабильного инвестора (проще говоря владельца, который постоянно вкладывает деньги в клуб), то содержать команду станет труднее. И будет очередная волна футболистов, которые покинут клуб. Учитывая, насколько сильно изменилась Первая лига (немало мощных команд), то быстрого возвращения в УПЛ тоже вряд ли можно ожидать.

Что касается стадиона – то это пока проект. И даже не самого стадиона, а того, чтобы бы там быть. Поэтому его строительство – вопрос не одного года. Имеют ли "Карпаты" столько времени – неизвестно.