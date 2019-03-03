"Львов" обыграл "Карпаты" в принципиальном дерби благодаря автоголу: видео

Во львовском дерби между "Карпатами" и "Львовом" все решил единственный гол. Его в собственные ворота забил защитник "Карпат" Мегремич. А сам матч запомнился очередными выходками фанатов.

Карпаты – Львов 0:1

Гол: Мегремич, 34 (авт)

Матч команды начали довольно осторожно. Без особого обострения впереди. Хотя уже на шестой минуте встречи Мякушко мог забивать, но его удар заблокировал защитник "Львова" в подкате.

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"Львов" решил этот матч провести в защите, сделав акцент на контратаках. И это принесло пользу. "Карпаты" ничего не могли сделать впереди, зато защитники "зелено-белых" иногда ошибались позади.

Пробить насыщенную защиту "Львова" игроки "Карпат" в первом тайме могли дважды. Но первый раз Швед не сумел как следует распорядиться мячом. А во втором эпизоде ​​после удара ди Франко мяч попал в руки голкиперу Бандуре.

Взамен "Львов" забил гол. После подачи со штрафного Кучинский неудачно сыграл на выходе, и мяч от Мегремича закатился в ворота "Карпат".

Видео автогола Мегремича

Перед самым перерывом "Карпаты" провели показательную контратаку. Но удар Мякушка прошел мимо рамки ворот.

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Во втором тайме больше запомнились события за пределами поля, чем игра. На 60-й минуте фанаты "Карпат" забросали поле файерами. Поэтому арбитру матча Юрию Можаровскому пришлось прервать матч. На 6 минут. Позже он еще раз останавливал игру, когда один из фанатов выбежал на поле. Поэтому к основному времени было добавлено аж 9 минут.

Игроки "Львова", если им не получалось выйти вперед, просто выбивали мяч на чужую половину поля. Массовая защита имела главную задачу – сохранить положительный счет.

"Карпаты" проигрывают и теряют возможность попасть в топ-6. "Львов" же поднимается на восьмое место. Отставание от первой шестерки составляет лишь одно очко.