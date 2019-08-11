Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча

Львовские "Карпаты" в воскресенье, 11 августа, принимают "Мариуполь". Матч начнется в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Карпаты" проиграли два первых матча в чемпионате. И стоит отметить, что "зелено-белые" играли против "Динамо" и "Шахтера".

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"Мариуполь" проиграл "Колосу", но выиграл у "Александрии". А после этого сыграл вничью с "АЗ" в Лиге Европы.

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Мариуполь