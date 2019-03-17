"Карпаты" не сумели дома обыграть "Мариуполь": видео

В матче между "Карпатами" и "Мариуполем" в рамках 22 тура УПЛ решалась судьба одного из мест в топ-6. При условии победы "Мариуполя", азовская команда гарантировала себе попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.

Карпаты – Мариуполь 1:1

Голы: Понде, 32 – Зубков, 9

Именно "Мариуполь" первым забил в этом матче. Защита львовской команды ошиблась при навесе от Худжамова, и Зубков получил возможность пробить. Нападающий "Мариуполя" свою возможность не упустил, отправив мяч под дальнюю штангу.

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Видео гола Зубкова

За минуту до пропущенного гола Швед мог открывать счет в матче, но отправил мяч выше ворот. В конце игры игрок "Карпат" тоже мог забить и принести победу "Карпатам", но пробил мимо.

После пропущенного гола "Карпаты" очень быстро пришли в себя и начали давить на ворота "Мариуполя". Гости же компактно играли в защите, поэтому возможностей пробить у "Карпат" было мало. Но свой шанс "львы" нашли. Понде в касание замкнул прострел от Мякушко.

Видео гола Понде

"Мариуполю" нужна была победа, поэтому команда стала чаще идти в атаку. И пробивать по воротам. Но до голов дело не доходило. Как и у противоположных ворот.

Зато во втором тайме "Мариуполь" в самом начале сумел завладеть инициативой. Но на этот раз надежно играли сзади уже "Карпаты". Команда сделала ставку на контратаки. И даже имела несколько возможностей. Особенно – удар Шведа на 87-й минуте, когда Швед выходил на ворота "Мариуполя". Но зрители на трибунах больше голов не увидели.

Видео момента Шведа

"Карпаты" наконец-то не проигрывают дома. Последний раз команда набирала очки еще 5 августа 2018 года в матче против "Олимпика". Тогда команды сыграли 2:2. После этого "Карпаты" проиграли дома семь матчей, забив лишь 2 гола за это время.

"Мариуполь" же теперь ожидает матча между "Арсеналом" и "Ворсклой". Пока азовцы на шестом месте. Но в случае победы "Ворсклы", именно полтавская команда займет место в топ-6.