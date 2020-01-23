"Карпаты" могут исчезнуть – клуб так и не получил землю для реконструкции стадиона

Футбольный клуб "Карпаты" оказался на грани исчезновения. Клуб не получил в аренду землю, на которой расположен стадион "Украина", Поэтому не сможет его реконструировать, чтобы зарабатывать на этом деньги.

Еще в 2019 году "Карпаты" оказались на грани краха. Владелец клуба Петр Дыминский потерял интерес к клубу. Он сейчас скрывается от следствия за границей после смертельной аварии 18 августа 2017 года, которую, вероятно, он спровоцировал. Вторым совладельцем клуба, скорее всего, является олигарх Игорь Коломойский. Но и он денег на команду не дает.

Больше об этом: Львовские "Карпаты" – как команда оказалась на краю пропасти

Как выход из ситуации, когда команда живет на финансовые вливания от владельцев клуба, в "Карпатах" решили пойти другим путем. А именно провести реконструкцию стадиона "Украина". И вместо морально и физически устаревшего спортивного сооружения построить современную арену. Вместе с трибунами и газоном, там должен был появиться еще один спортивный зал, рестораны, гостиница, развлекательные заведения и магазины. Фактически – торгово-развлекательный центр со стадионом.

Но сам стадион "Украина", как и земля под ним – в собственности города. Поэтому чтобы хоть что-то там делать – надо соответствующее разрешение городских чиновников. После длительных обсуждений и дискуссий проект землеустройства по отводу земельного участка на ул. Липовая Аллея, 5 для ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты"" все таки вынесли на рассмотрение Львовского городского совета. Но депутаты на сессии 23 января это решение не поддержали. "За" проголосовали только 18 депутатов, "воздержались" – 13, "не голосовали" – 25. Никто не проголосовал против.

После этого на сайте клуба вышла статья под названием "1963 – 2020?", Намекая на то, что клуб, который основали в 1963 году, в 2020 году может прекратить свое существование. Само же голосование в этой статье руководство клуба назвало "роковым".

Что касается будущего "Карпат", то судьба клуба будет решена уже в ближайшее время,

– говорится в заявлении на сайте.

Но еще важнее там есть обвинение депутата Львовского горсовета Григория Козловского в том, что он помешал "Карпатам" получить землю в аренду.

"Беда" пришла оттуда, откуда ее точно никто не ожидал. Очень больно об этом говорить, однако должны, в частности, "поблагодарить" "известного" депутата городского совета, президента еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос "Карпат". Именно тому депутату, который недавно признался в безграничной любви к "Карпатам", – говорится в заявлении клуба.

В подтверждение слов о "любви к "Карпатам" , приводится его цитата: "Во Львове должна быть Народная команда. Владельцами которой действительно должен быть народ, областная и городская власти, бизнесмены... Мы, львовяне, делаем одно большое дело. Я мечтаю о футбольной вертикале во Львове, вершиной этой пирамиды были, есть и будут "Карпаты". Я хочу, чтобы в нашем городе была команда, которую все будут любить не словами, а деньгами. Кто сколько может. Я мечтаю о Народной команде... Должны подключиться и город, и область, и бизнесмены. Сколько соберем, такого уровня получим команду. Но это будет наша команда. Мы заставим, научим и поможем любить эту команду".

Так или иначе, "Карпаты" не получили землю под стадионом "Украина" в аренду. Ничего сделать они там не могут. И какая судьба ждет клуб в ближайшем будущем – пока неизвестно. Клуб уже покинули девять футболистов. А задолженность по зарплате перед тем была в четыре месяца. Правда двух игроков удалось продать (Франциско Ди Франко в "Днепр-1" Алексей Гуцуляк в "Десну"), благодаря чему рассчитались с частью долгов клуба.

Относительно Григория Козловского, то стоит отметить, что он является владельцем футбольного клуба "Рух", что тоже выступает во Львове. Команда сейчас является лидером Первой лиги и одним из главных претендентов на повышение в УПЛ.