"Карпаты" могут подписать еще одного игрока соперника сборной Украины на Евро-2020

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Тим Халль перейдет в "Карпаты"
Тим Халль перейдет в "Карпаты" / tageblatt.lu

Львовские "Карпаты" уже в ближайшее время могут подписать защитника люксембургского "Прогреса" Тима Халля.

По информации tageblatt.lu, уже в субботу, 10 августа, 22-летний футболист должен пройти медосмотр перед переходом в львовский клуб.

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В случае, если с этой процедурой проблем не возникнет, Халль подпишет с "Карпатами" двухлетний контракт.

К слову, за львовский клуб уже выступает один игрок сборной Люксембурга Марвин Мартинс. Также недавно состав "Динамо" пополнил Жерсон Родригес.

На старте нового розыгрыша УПЛ "Карпаты" проиграли два матча лидерам чемпионата – "Динамо" и "Шахтеру". В третьем туре чемпионата Украины львовяне 11 августа сыграют против "Мариуполя". Начало матча в 19:30.

Кто такой Тим Халль?Тим Халль – рослый центральный защитник (190 см), который начинал профессиональную карьеру в клубах Бельгии и Германии. Летом прошлого года вернулся из "Льерса" в Люксембург, где подписал контракт с "Прогрессом". На счету Халля один матч в рядах национальной сборной Люксембурга.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Люксембург ФК Карпаты
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