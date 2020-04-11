"Карпаты" могут получить половину годового бюджета благодаря продаже игрока,что за них не играет

Футбольный клуб "Карпаты" сейчас переживает кризис. Но спасти львовскую команду может трансфер футболиста, который даже не выступает за них.

По данным журналистов "ТаТоТаке", "Карпаты" могут получить свыше 1,6 миллиона евро. Дело в том, что "зелено-белые" получат 11% от следующего трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля, которого они продали в аргентинский "Ривер Плейт".

"Была информация, что Карраскаля может купить "Ювентус". Там еще "Аякс" называли. Хотя я сомневаюсь, что это произойдет летом из-за финансового кризиса. Но будем на это рассчитывать. По моей информации, "Карпаты", должны получить 11% от следующей продажи. Смалийчук (бывший вице-президент "Карпат", футбольный агент, – прим. Спорт24) говорил о 15 миллионах евро. Соответственно, "Карпаты" должны получить 1,6 миллиона евро. А это, на минуточку, больше, чем половина годового бюджета. На эти деньги еще можно жить и жить", – отметил Сергей Болотников.

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Финансовые проблемы "Карпат"

В конце 2019 года руководство "Карпат" заявило о финансовых проблемах в клубе. Владельцы не соглашались продолжать финансирование клуба, если городская власть не выделит им земельный участок для реконструкции стадиона "Украина". Депутаты Львовского городского совета не согласились на такое, зато предложили создать народную команду "Карпаты". Однако кроме декларативного решения ЛГС, дальше дело не зашло.

Из-за финансовых проблем, зимой 2020 года "Карпаты" покинули с десяток игроков. Лишь двух из них удалось продать, а за эти деньги выплатить задолженность перед другими футболистами.

Хорхе Карраскаль выступал за "Карпаты" с лета 2017 года. Сначала перешел во львовский клуб на правах аренды из испанской "Севильи". Впоследствии "Карпаты" выкупили его контракт за 2 миллиона евро. Но "Севилья" так и не получила всех денег за него – львовяне не перевели на их счет часть в 1 миллион евро. В январе 2019 года Карраскаль перешел в аренду в "Ривер Плейт". Через год аргентинский клуб выкупил его контракт за 2,5 миллиона евро, и "Карпаты" сумели рассчитаться с "Севильей".

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