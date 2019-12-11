"Карпаты" не получат денег за продажу своей звезды Карраскаля

Аргентинский клуб "Ривер Плейт" намерен активировать опцию выкупа Хорхе Карраскаля, который играет за клуб в аренде из "Карпат". Несмотря на то, что аргентинский клуб заплатит за трансфер 2,5 миллиона евро, львовяне не получат из этой суммы ни копейки, так как имеют задолженность перед испанской "Севильей".

Детали договоренностей между "Карпатами" и испанцами озвучил украинский журналист Игорь Цыганык в собственном проекте "Цыганык LIVE".

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Вся сумма перейдет на счет "Севильи", ведь "Карпаты" должны испанцам 1,5 миллиона евро за этот трансфер и еще 1 миллион за трансфер Марьяна Шведа,

– пояснил журналист.

Поскольку львовский клуб не получит денег из-за задолженности, единственное, чему он сможет порадоваться – это избежание трансферного бана.

"Главное, что "Карпаты" не получат трансферный бан, ведь у них будут деньги, чтобы погасить задолженность", – резюмировал Игорь Цыганык.

Что известно об игре Карраскаля в "Карпатах"?Хорхе Карраскаль перешел в львовские "Карпаты" из "Севильи" в 2017 году. Сначала на правах аренды, а затем "львы" выкупили его контракт. Благодаря своей технике колумбиец почти сразу стал любимцем львовских фанов.



В начале 2019 года "Карпаты" отдали игрока в аренду в "Ривер Плейт" с правом последующего выкупа за 2,5 миллиона евро.