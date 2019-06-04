"Карпаты" не сумели обыграть "Волынь" в первом переходном матче

В первом матче за право сыграть в УПЛ между львовскими "Карпатами" и луцкой "Волынью" сильнейшего выявлено не было. Команды сыграли в нулевую ничью.

Карпаты — Волынь 0:0

На этот матч "Карпаты" сделали вход свободный. Поэтому игра собрала более 10 тысяч зрителей.

В начале матча "Волынь" создала несколько моментов, когда команда могла выходить вперед. Опасно пробивал Хазнагари. "Волынь" подала четыре угловых подряд, каждый раз заставляя Кучинского вступать в игру.

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"Карпаты" на это ответили аж в середине первого тайма, когда Понде пробил. Впоследствии на дальний удар решился Клец – рядом с дальней штангой.

В начале второго тайма у Понде было два случая. Один из них – удар головой после прострела. Но мяч пролетел выше ворот.

"Волынь" в это время активно выходила в атаки, но до ударов дело так и не доходило. "Карпаты" же имели возможность забить из штрафной. Нарушение было перед самой штрафной площадкой, но удар Гуцуляка был не точный.

На 73-й минуте "Карпаты" создали два момента. Сначала Понде нанес неожиданный удар, поэтому Неделько в прыжке перевел его на угловой. А после подачи мяч отлетел к Мякушко, который пробивал в дальний угол. И снова спас Неделько.

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В концовке матча команды обменялись ударами. Но голов зрители так и не увидели. Поэтому ничья 0:0. И вопрос победителя пары и участника УПЛ команды отложили до матча в Луцке. Игра состоится в субботу, 8 июня.