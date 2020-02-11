"Карпаты" неожиданно подписали опытного вратаря и арендовали нападающего

Львовские "Карпаты" усилили вратарскую позицию опытным кипером Антоном Каниболоцким. А также арендовали у донецкого "Олимпика" нападающего Матара Дийе.

Антон Каниболоцкий подписал контракт с "Карпатами" до конца сезона.

Антон Каниболоцкий

Родился 16 мая 1988 года в Киеве.

Начал заниматься футболом в столичном ФК "АТЕК". В 17-летнем возрасте перебрался в "Днепр".

В феврале 2010-го был арендован "Кривбассом", после чего вернулся в структуру "Днепра".

Летом 2012-го подписал контракт с донецким "Шахтером", с которым выигрывал УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. После нескольких сезонов в составе "горняков" перебрался в азербайджанский "Карабах". Последней командой вратаря была польская "Медзи".

Выступал за молодежную сборную Украины, вызывался в национальную команду.

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Еще одним новичком "зелено-белых" стал сенегальский нападающий Матар Дийе. Его арендовали у донецкого "Олимпика".

Матар Дийе

Родился 10 января 1998 года в Мьбедьени (Сенегал).

Начал заниматься футболом в столице Сенегала, Дакаре, в академии "Дара Салам".

В 15-летнем возрасте переехал в Италию, где выступал за юношеские команды "Ювентуса", "Виченцы", "Сацилезе" и "Торино". На взрослом уровне дебютировал в Серии В в составе "Виченцы Виртус", впоследствии играл на Мальте за "Таршин Рейнбоус", а в 2018-м вернулся в Италию, где выступал за "Эсте".

В январе 2019-го года подписал контракт с "Олимпиком". За дончан в УПЛ сыграл 23 матча, забил 8 голов.

Стоит отметить, что на просмотре у "Карпат" находятся также Геннадий Пасе, Владимир Аржанов и Владимир Танчик. Но информации о подписании соглашений с ними пока нет. Зато клуб перед тем заключил соглашение с Алексеем Хахлевым и Андро Гиоргадзе.