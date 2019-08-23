"Карпаты" неожиданно покинули два футболиста

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Игорь Карпенко
Игорь Карпенко / fckarpaty.com

Львовские "Карпаты" официально покинули два футболиста – Игорь Карпенко и Андрей Ременюк. Оба футболиста львовского клуба проведут следующий сезон в аренде.

Нападающий Игорь Карпенко на правах аренды возвращается в луцкую "Волынь", в которой провел прошлый сезон.

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А полузащитник Андрей Ременюк отправился в аренду в ФК "Калуш", который выступает во Второй лиге Украины.

21-летний Игорь Карпенко провел 3 матча в этом сезоне. 20-летний Андрей Ременюк сыграл лишь один поединок в составе "зелено-белых".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нападник Ігор Карпенко @ihorkarpenko на правах оренди повертається до луцької «Волині» @fcvolynlutsk , у якій провів минулий сезон. Також додамо, що півзахисник Андрій Ременюк вирушив в оренду до ФК «Калуш» @fckalush ⠀ 21-річний Ігор Карпенко провів 3 матчі у цьому сезоні, натомість 20-річний Андрій Ременюк зіграв лише один поєдинок у складі «зелено-білих». ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Обо всех официальных трансферах "Карпат" – читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты Трансферы
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