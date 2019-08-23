"Карпаты" неожиданно покинули два футболиста

Львовские "Карпаты" официально покинули два футболиста – Игорь Карпенко и Андрей Ременюк. Оба футболиста львовского клуба проведут следующий сезон в аренде.

Нападающий Игорь Карпенко на правах аренды возвращается в луцкую "Волынь", в которой провел прошлый сезон.

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А полузащитник Андрей Ременюк отправился в аренду в ФК "Калуш", который выступает во Второй лиге Украины.

21-летний Игорь Карпенко провел 3 матча в этом сезоне. 20-летний Андрей Ременюк сыграл лишь один поединок в составе "зелено-белых".

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