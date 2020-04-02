"Карпаты" обиделись на высказывание президента УПЛ Томаса Гримма

Исполнительный директор львовского клуба Ростислав Ящишин заявил в интервью канала "Футбол", что его возмутило высказывание президента УПЛ Томаса Гримма о внешнем воздействии на львовский клуб при создании единого телепула.

По словам Ростислава, было неприятно читать о том, что некоторые люди повлияли на львовский клуб, когда ему не удалось создать телепул.

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Ящишин ответил и на вопрос, не были ли обязаны "Карпаты" передать права на телетрансляцию УПЛ и подписать соглашение с тем, кто победил в тендере Премьер-лиги.

Этот вопрос лежит больше в юридической плоскости. Я советовался со специалистами, спрашивал, не будет ли у нас проблем. А поскольку имел на руках хорошее предложение, то им и воспользовался.

– сказал Ящишин.

Функционер клуба заявил, что уважает все телеканалы и "Футбол" в том числе, а выбрали другой просто потому, что другая сторона предложила лучшие условия.

Кто такой Томас Гримм?Это швейцарский юрист, футбольный функционер и президент УПЛ. Занимал должность президента швейцарского клуба "Янг Бойз" с 2007/09 года. Юридический советник штаба сборной Украины во время Евро-2016, советник по вопросам проведения финала Лиги чемпионов в Киеве. С 6 апреля 2018 года занимает должность президента УПЛ.

Львовские "Карпаты" сейчас занимают последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, в их активе всего 14 набранных пунктов.

Команда сейчас находится в непростой ситуации. Ящишин заявил, что клуб выживает за счет того, что может заработать, но, конечно, этого мало. Клубу не хватает ресурсов. Львовским клубом были сделаны кадровые и трансферные ошибки. Где и тренер не может справиться в этой ситуации. Обвинять можно кого угодно, но клубу не будет от этого легче.

Львовская команда рассчитывает на то, что удастся найти нового инвестора.

Чемпионат Украины временно остановлен из-за пандемии коронавируса, когда восстановится турнир на данный момент неизвестно.