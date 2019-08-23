"Карпаты" официально покинул легионер, который только летом перешел в клуб

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Франьо Прце
Франьо Прце / fckarpaty.com

Хорватский легионер "Карпат" Франьо Прце официально покинул львовский клуб. Футболист так и не сыграл ни одного поединка за основную команду львовян.

Львовский клуб на своем сайте сообщает, что 23-летний центральный защитник покидает "львов".

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Хорват, который усилил "Карпаты" летом 2019 года, сыграл только один матч в составе молодежной команды львовян.

По данным Transfermarkt, его контракт с "львами" был действителен до лета 2022 года. Об условиях и причинах расторжения контракта стороны не информируют.

В пятницу, 23-го августа, "Карпаты" официально покинули еще два футболиста – Игорь Карпенко и Андрей Ременюк. Оба футболиста львовского клуба проведут следующий сезон в аренде.

О всех официальных трансферах "Карпат" – читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Карпаты
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