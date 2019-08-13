"Карпаты" официально усилились еще одним футболистом сборной Люксембурга

Львовские "Карпаты" пополнились защитником сборной Люксембурга Тимом Халлем. 22-летний футболист будет выступать в "Карпатах" под 34-м номером.

Продолжительность действия соглашения – два года, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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Тим Халль родился 15 апреля 1997 года в Эш-сюр-Альзетт (Люксембург). Начинал карьеру в Люксембургском "Дюделанже". На юношеском уровне также играл за бельгийский "Стандард" и немецкий "Саарбрюккен", а впоследствии стал футболистом еще одного немецкого клуба "Эльверсберга".

В 2017-м году подписал контракт с бельгийским "Льерсом". Летом 2018-го перебрался в люксембургский "Прогресс", в составе которого дебютировал в Лиге Европы.

Вызывался в юношеские сборные Люксембурга, в 2017-м году дебютировал за национальную сборную страны.

Ранее в "Карпаты" перешел защитник "Прогресса" и сборной Люксембурга Марвин Мартинс.

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