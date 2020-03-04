"Александрия" с неприличным счетом разгромила "Карпаты" во Львове: видео

"Карпаты" продолжили неудачную серию без побед до 14 матчей. 4 марта в 21 туре чемпионата Украины "львы" в родных стенах проиграли "Александрии". Поражение для "Карпат" стало 13-м в сезоне УПЛ.

Карпаты – Александрия 0:4

Голы: Третьяков, 37, 58, Ситало, 73, Банада, 89

Обе команды неудачно вернулись из отпуска. Что "Карпаты", что "Александрия" в феврале потерпели поражение от "Колоса". Также "Карпаты" поделили очки с "Днепром-1", а подопечные Владимира Шарана со "Львовом".

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Первая половина игры не была богатой острые моменты. Команды старались играть в атакующий момент, однако до острых моментов дело не доходило. Потенциально опасные моменты разрушались на предпоследней фазе.

На 35 минуте "Александрия" получила возможность выйти вперед. После подачи углового Бабогло упал в штрафной "львов" – сомнительный пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Третьяков.

Казалось, что пропущенный гол заставит "Карпаты" сломя голову нестись вперед. Однако с креативом у футболистов львовского клуба были проблемы. За пол часа игры ни одного удара в створ ворот Панькова.

Зато гости увеличили преимущество. На 58 минуте после позиционной атаки "Александрии" второй гол в матче забил Третьяков. Нападающий получил мяч после того, как Банада пробил по воротам Каниболоцкого.

Третьяков укротил мяч в штрафной "Карпат" и спокойно переиграл голкипера.

А на 73 минуте счет стал разгромным. Мирошниченко с правого фланга сделал навес в штрафную, где Ситало пробил головой. Первый удар от Артема Каниболоцкий парировал. Однако Ситало удачно сыграл на добивании и в падении переправил мяч в ворота.

В конце матча счет стал неприличным. Банада после прострела с левого фланга спокойно остановил мяч в центре штрафной "Карпат", развернулся и пробил в угол. 4:0 – уверенная победа "Александрии".

Несмотря на победу, "Александрия" продолжает удерживать пятое место в турнирной таблице. Отставание от "Зари", которая на второй позиции, всего 6 очков.

А "Карпаты" в дальнейшем находятся на дне турнирной таблицы. "Львы" имеют всего 12 очков и проигрывают 5 очков "Ворскле", которая занимает спасительное 11-е место.

Карпаты – Александрия видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ