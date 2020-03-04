Карпаты – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

4 марта львовские "Карпаты" встретятся с "Александрией" в рамках 21 тура чемпионата Украины по футболу. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Карпаты" – "Александрия" начнется во Львове в 19:30. Матч покажет телеканал УНИАН.

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Также трансляцию игры можно найти на ютуб-канале Football Hub. Посмотреть матч можно, не покидая сайт Спорт24.

Карпаты – Александрия: онлайн-трансляция

Оба клуба после возобновления чемпионата Украины не смогли выиграть ни одного матча. "Карпаты" сыграли вничью с "Днепром-1" и проиграли "Колосу", а "Александрия" разделила очки со "Львовом" и также проиграла "Колосу".

Если "Александрия" гарантировала себе место в топ-6, то "Карпаты" находятся на последней ступеньке и рискуют вылететь в Первую лигу. Таким образом, подопечным Романа Санжара крайне важно побеждать.