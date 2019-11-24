"Олимпик" обыграл на выезде "Карпаты" и поднялся в первую шестерку: видео

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Карпаты – Олимпик результат матча

В воскресенье, 24 ноября, состоялся матч между львовскими "Карпатами" и донецким "Олимпиком". Победа последнего позволила клубу подняться в топ-6 чемпионата Украины.

Карпаты – Олимпик 1:2

Голы: Назарина, 9 – Цимбалюк, 26, Захедитабар, 45+2

"Олимпик" лучше начал матч. Но "Карпаты" удержали напор гостей и несколько неожиданно забили. Почти первый удар по воротам Крынского – и голкипер пропустил мяч под собой. Однако впоследствии он же спасет команду после близкого удара головой.

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"Олимпик" же забил в середине первого тайма. Команда решила разыграть домашнюю "заготовку" во время стандарта – игроки стали один за другим, а при подаче разбежались. Поэтому игроки "Карпат" не успели накрыть соперников, и Цимбалюк головой отправил мяч в ворота.

Вновь выйти вперед "Карпатам" помешала перекладина. Еще однажды Крынский еще раз справился с дальним ударом. Хотя и поймал мяч со второй попытки.

А "Олимпик" забил. Когда уже шло компенсированное к первому тайму время Захедитабар получил пас на угол штрафной, и с угла пробил под перекладину. Молодой вратарь "Карпат" Артым не ожидал этого, и пропустил гол.

Во втором тайме "Карпаты" пытались сравнять счет. Впереди старался Деда, но отличиться ему не удалось. "Олимпик" же перешел на игру от защиты. Он компактно защищался, и львовянам не удавалось пройти их насыщенную защиту. Дальние удары тоже не принесли результата.

"Олимпик" побеждает и поднимается в топ-6 чемпионата Украины. "Карпаты" же остались на 10-м месте и продолжили свою серию без побед в чемпионате.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Олимпик ФК Карпаты Футбол
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