Карпаты – Олимпик: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 24 ноября, львовские "Карпаты" на своем стадионе будут принимать донецкий "Олимпик". Матч начнется в 14:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24

Обе команды крайне неудачно начали этот чемпионат, и успели сменить тренеров. "Олимпик" сейчас возглавляет Висенте Гомес, который в свое время работал помощником тренера в "Динамо". Однако "Карпаты" возглавил Роман Санжар, который не один сезон был главным наставником именно донецкой команды. Поэтому эта игра будет иметь особое значение для него.

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Стоит отметить, что "Олимпик" под руководством Гомеса показывает результативный футбол – три победы в последних пяти матчах при одном поражении. Чего не скажешь о "Карпаты" – команда не может выиграть в чемпионате семь матчей подряд. Однако отметим, что за последние пять матчей львовян проиграли лишь один раз – на выезде донецкому "Шахтеру", при этом что в матче против "Динамо" в Киеве команда сыграла вничью.

На этот матч "Карпаты" выйдут в бело-зеленом. "Олимпик" же проведет матч в черной форме.

Карпаты – Олимпик: онлайн-трансляция матча