"Карпаты" остались без главного тренера, – СМИ

Испанский наставник "Карпат" Фабри Гонсалес больше не является главным тренером львовского клуба.

Фабри Гонсалес уже попрощался с командой и покинул Украину, информирует телеканал "Футбол 1".

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Сообщается, что в понедельник, 27 мая, об отставке должны объявить официально. Добавляется, что исполняющим обязанности главного тренера, скорее всего, станет помощник испанца Александр Чижевский, а в его тренерский штаб может войти Артем Федецкий.

К слову, испанский специалист после матча против "Олимпика" намекнул, что больше не может продолжать работать в клубе.

Фабри Гонсалес возглавил львовские "Карпаты" 13 января 2019 года. За это время команда сыграла 14 матчей во всех турнирах, одержав лишь 3 победы. Еще семь матчей команда проиграла, в том числе четвертьфинал Кубка Украины перволиговому "Ингульцу". Пока "Карпаты" занимают 10-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата. Оно предусматривает переходные матчи с командой Первой лиги.

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