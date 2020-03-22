"Карпаты" отказались подписать "динамовца" Соля за смешную сумму

Бывший функционер "Карпат" Олег Смалийчук говорит, что год до подписания контракта с киевским "Динамо" Фран Соль мог стать игроком львовского клуба. Тогда "Карпаты" могли подписать игрока за смешную сумму денег.

Об этом он рассказал в интервью в программе ТаТоТаке в YouTube.

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Олег Смалийчук ответил, что "Карпаты" интересовались Франом Солем за год до того, как он перешел в "Динамо". Друди знал его по выступлениям Вильярреале". Тогда Дарио Друди уже договорился о переходе испанского форварда за 200 тысяч долларов, но Смалийчук должен был обсудить этот вопрос с Петром Дыминским

Они пришли ко мне и говорят: "Иди скажи Петру Дыминскому. Отвечаю: "Я не пойду, не приму на себя ответственность за футболиста, которого не видел. Он в Сегунде ни одного мяча не забил". Через год смотрю – он в "Динамо",

– рассказал Смалийчук в интервью.

Добавим, что испанский футболист Фран Соль в первой половине сезона 2017/18 годов в нидерландском Высшем дивизионе Нидерландов по футболу отличился 13 голами, еще 4 голами отличился в Кубке Нидерландов.

Благодаря такой результативности на испанца обратили внимание ряд зарубежных клубов. Самыми настойчивыми оказались "динамовцы". Перешел в "Динамо" с "Виллем II" летом 2019 года за 3,5 миллиона евро.

За время в киевском клубе Соль сыграл за "бело-синих" 18 матчей, в которых забил 3 гола.

Отметим, что Фран Соль в июле 2002 года присоединился к системе мадридского "Реала" и начал играть за одну из молодежных команд клуба, но закрепиться в системе легендарного клуба так и не сумел.

Сейчас "Карпаты" замыкают турнирную таблицу чемпионата Украины, отставая от "Олимпика" на пять очков.

Олег Смалийчук занимал руководящие должности в львовском клубе с 2017 года и покинул команду в мае 2019 года.

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