"Карпаты" подписали очередного легионера

Львовские "Карпаты" официально подписали контракт с 30-летним французским игроком ивуарийского происхождения Абдулом Каримом Йодой.

Продолжительность сделки составляет два с половиной года. Вингер будет играть под 74 номером, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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Йода является воспитанником швейцарского "Серветта". После трех сезонов в "Серветте" перебрался в другой швейцарский клуб – "Сьон". В составе этой команды дебютировал в Лиге Европы и выиграл Кубок Швейцарии.

Карім Йода - гравець Карпат. Контракт підписано на 2,5 роки #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/n25db8jYBV — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 14 февраля 2019 г.

В сентябре 2013 года стал игроком румынской "Астры". В команде из города Джурджу провел один сезон, зато снова выиграл Кубок. В июле 2014-го стал игроком испанского "Хетафе", который выступал в Примере. В первом сезоне забил 4 гола. В январе 2017 года перешел в "Альмерию". До недавнего времени играл за еще один испанский клуб "Реус Депортиу".

Ранее "Карпаты" объявили об аренде камерунского футболиста Мартина Хонгла. В то же время ряды "львов" покинул 20-летний Орест Лебеденко. Он стал игроком испанского клуба "Луго".

Также "Карпаты" покинул Марьян Швед, который продолжит карьеру в шотландском "Селтике". Игрок уже подписал контракт, но переедет в Шотландию летом.

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