"Карпаты" покинул уже девятый футболист с начала 2020 года

Львовские "Карпаты" продолжают отпускать игроков. С началу 2020 года уже девять игроков покинуло команду.

Очередным уже бывшим игроком команды стал вратарь Роман Пидкивка. Информация о том, что игрок покинул "Карпаты" размещена на официальных соцсетях клуба, однако пока не на официальном сайте.

К слову: Львовские "Карпаты" – как команда оказалась на краю пропасти

Как говорится в сообщении, "Карпаты" по взаимному согласию с голкипером Романом Пидкивкой прекратили действие контракта футболиста.

В этом сезоне Пидкивка провел за "Карпаты" 10 матчей в чемпионате. Он является воспитанником клуба, дебютировав за команду в 2013 году. Однако в сезоне 2018/19 выступал за "Арсенал-Киев". Хотя после вылета киевской команды из УПЛ, вернулся во Львов. В целом за "Карпаты" он сыграл в 57 матчах, пропустив 82 гола.

Пидкивка стал девятым футболистом, который покинул "Карпаты" с начала 2020 года. Первым стал нападающий Кристиан Понд. После этого ушел Франциско Ди Франко – его продали в "Днепр-1" (сумма трансфера не сообщается). А 21 января за один день команда распрощалась сразу с пятью игроками – защитниками Александром Кучером, Сергеем Вакуленко, Алексеем Ковтуном и полузащитником Назаром Вербным покинувшим клуб как свободные агенты, а Алексея Гуцуляка продали в черниговскую "Десну".