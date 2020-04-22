"Карпаты" предложили своего кандидата на пост президента УПЛ
Львовские "Карпаты" воспользовались своим правом выдвижения кандидата на пост президента УПЛ.
Кандидатом от "Карпат" стал Олег Смалийчук – бывший вицепрезидент клуба. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба.
"Карпаты" уже прислали официальное письмо с соответствующим сообщением в адрес дирекции Премьер-лиги.
К слову На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – кто он
И стоит отметить, что клубы УПЛ своих кандидатов должны были подать до пятницы, 17 апреля. В понедельник, 20 апреля, на сайте УПЛ было сообщено только про одного кандидата – Александра Шевченко. Поэтому примут ли заявление "Карпат" – пока неизвестно.
Согласно решению Дирекции Лиги, отчетно-выборные общие сборы участников УПЛ состоятся 27 апреля.
До этого о своем желании принять участие в выборах президента УПЛ также заявляли эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук. Согласно регламенту, кандидаты должны быть выдвинуты от клубов Лиги.
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