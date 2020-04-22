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"Карпаты" предложили своего кандидата на пост президента УПЛ

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Олег Смалийчук / ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" воспользовались своим правом выдвижения кандидата на пост президента УПЛ.

Кандидатом от "Карпат" стал Олег Смалийчук – бывший вицепрезидент клуба. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба.

"Карпаты" уже прислали официальное письмо с соответствующим сообщением в адрес дирекции Премьер-лиги.

К слову На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – кто он

И стоит отметить, что клубы УПЛ своих кандидатов должны были подать до пятницы, 17 апреля. В понедельник, 20 апреля, на сайте УПЛ было сообщено только про одного кандидата – Александра Шевченко. Поэтому примут ли заявление "Карпат" – пока неизвестно.

Согласно решению Дирекции Лиги, отчетно-выборные общие сборы участников УПЛ состоятся 27 апреля.

До этого о своем желании принять участие в выборах президента УПЛ также заявляли эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук. Согласно регламенту, кандидаты должны быть выдвинуты от клубов Лиги.

  • В течение двух лет элитным украинским дивизионом руководил Томас Гримм. Швейцарец отказался переизбираться на второй срок.
  • Чемпионат Украины был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Клубам гарантировали две недели на подготовку перед возобновлением матчей.
Автор: Игорь Садженица
Теги: ФК Карпаты УПЛ Новости Спорта Спорт Футбол
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