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"Карпаты" продали лидера команды в черниговскую "Десну"

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Алексей Гуцуляк / ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" и черниговская "Десна" достигли согласия относительно трансфера полузащитника Алексея Гуцуляка.

Информация о переходе игрока опубликована на сайте "Карпат". Новости о переходе футболистка на сайте черниговского клуба нет.

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Гуцуляк стал уже седьмым игроком, кто покинул "Карпаты" в зимнее трансферное окно. Перед тем с львовянами попрощались защитники Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун, полузащитники Назар Вербный и Франциско Ди Франко, а также нападающий Кристиан Понде. За исключением Ди Франко, другие футболисты покинули команду в статусе свободных агентов.

В отношении Гуцуляка, то он является воспитанником клуба. Всего за "Карпаты" в УПЛ сыграл 100 матчей, забив 12 голов. Юбилейный матч провел в декабре 2019 года в матче именно против черниговской "Десны". Летом 2016 года тогда еще 18-летний игрок перешел в аренду в испанский "Вильярреал". Однако уже зимой 2017 года вернулся в "Карпаты".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: ФК Десна Трансферы ФК Карпаты Новости Спорта Спорт Футбол
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