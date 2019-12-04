"Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим, который провел в клубе месяц

Львовские "Карпаты" официально объявили о расторжении контракта с 25-летним форвардом Мелвином Лоренценом.

О причинах расторжения контракта не сообщается, соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

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Лоренцен перешел в состояние "зелено-белых" в конце сентября этого года на правах свободного агента. В украинской Премьер-лиге провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Немецкий футболист является воспитанником "Вердера", играл за первую и вторую команду. Последние два сезона игрок провел в системе голландского "АДО Ден Хааг", за который провел 43 матча и забил 3 гола.

Сейчас "Карпаты" находятся на 11 месте турнирной таблицы УПЛ. У львовян 11 очков – столько же у последней "Ворсклы".