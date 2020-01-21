"Карпаты" расторгли соглашение с легендарным защитником сборной Украины

Львовские "Карпаты" продолжают прощаться с игроками в зимнее межсезонье. На этот раз клуб расторг соглашения сразу с четырьмя игроками.

После потери нападающего Кристиана Понде и трансфера полузащитника Франциско Ди Франко в "Днепр-1", клуб по взаимному согласию сторон прекратил действие контрактов четырех футболистов. Среди них и защитник Александр Кучер. 37-летний экс-защитник сборной Украины стал игроком "зелено-белых" в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно отыграть в первой половине сезона (4 матча в основном составе).

Читайте также: Бывший футболист "Карпат" получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Александр Кучер выиграл все внутренние украинские трофеи в составе донецкого "Шахтера", а также Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов. Сыграл 57 матчей за национальную сборную Украины. В своем первом официальном матче за сборную против Шотландии забил переломный гол после подачи углового. Тогда украинцы победили 2:0 (второй гол забил Шевченко с пенальти на 89-й минуте) в отборе на Евро-2008. Участник Евро-2012 и Евро-2016.

Еще три игрока, которые покинули "Карпаты" – защитники Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, а также полузащитник Назар Вербный.

Алексей Ковтун присоединился к составу "львов" в 2018 году, проведя всего за "Карпаты" 22 матча в Премьер-лиге. Сергей Вакуленко стал игроком львовян в прошлое летнее межсезонье, проведя за "Карпаты" 16 матчей. "Карпатовский" воспитанник Назар Вербный дебютировал в основном составе "львов" в 2016 году, и в целом надевал зелено-белую футболку в 49 матчах УПЛ.