24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Карпаты" расторгли соглашение с легендарным защитником сборной Украины

97 Читати новину українською
Александр Кучер / ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" продолжают прощаться с игроками в зимнее межсезонье. На этот раз клуб расторг соглашения сразу с четырьмя игроками.

После потери нападающего Кристиана Понде и трансфера полузащитника Франциско Ди Франко в "Днепр-1", клуб по взаимному согласию сторон прекратил действие контрактов четырех футболистов. Среди них и защитник Александр Кучер. 37-летний экс-защитник сборной Украины стал игроком "зелено-белых" в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно отыграть в первой половине сезона (4 матча в основном составе).

Читайте также: Бывший футболист "Карпат" получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Александр Кучер выиграл все внутренние украинские трофеи в составе донецкого "Шахтера", а также Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов. Сыграл 57 матчей за национальную сборную Украины. В своем первом официальном матче за сборную против Шотландии забил переломный гол после подачи углового. Тогда украинцы победили 2:0 (второй гол забил Шевченко с пенальти на 89-й минуте) в отборе на Евро-2008. Участник Евро-2012 и Евро-2016.

Еще три игрока, которые покинули "Карпаты" – защитники Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, а также полузащитник Назар Вербный.

Алексей Ковтун присоединился к составу "львов" в 2018 году, проведя всего за "Карпаты" 22 матча в Премьер-лиге. Сергей Вакуленко стал игроком львовян в прошлое летнее межсезонье, проведя за "Карпаты" 16 матчей. "Карпатовский" воспитанник Назар Вербный дебютировал в основном составе "львов" в 2016 году, и в целом надевал зелено-белую футболку в 49 матчах УПЛ.

21 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
1240
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Трансферы ФК Карпаты Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:06 Роналду страстно поцеловал Дибалу во время празднования гола: видео стало вирусным
Юрій Семенюк 258
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3481
сегодня 10:33 Ибрагимович на тренировке эффектно обработал мяч в стиле Нео из "Матрицы" – видео
Юрій Семенюк 108
20 января 15:15 Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"
Михайло Гема 138
20 января 20:01 Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тисяч евро: фото
Юрій Семенюк 108
Новости
Больше новостей
Залиште відгук