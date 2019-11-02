"Шахтер" резервным составом разгромил во Львове "Карпаты": видео

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Карпаты – Шахтер: обзор, счет, видео голов матча 02.11.2019
Карпаты – Шахтер результат матча

В субботу, 2 ноября, львовские "Карпаты" принимали на своем поле донецкий "Шахтер". "Горняки" на этот матч вышли в резервном составе. Но несмотря на это одержали разгромную победу.

Карпаты – Шахтер 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 64

Этот матч "Шахтер" проводил между играми против "Динамо". Среди недели "горняки" вылетели из Кубка Украины, получив поражение от "Динамо" киевского, а уже 6 ноября им играть в Лиге чемпионов против "Динамо" загребского. Поэтому на матч против "Карпат" в чемпионате Луиш Каштру выпустил ближайший резерв. Не сыграли лидеры Пятов, Марлос, Исмаил, Коноплянка. В запасе остались, но на поле так и не вышли Тайсон и Мораес.

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Зато с первых минут сыграл Борячук, И именно он забил гол. В соавторы можно записать вратаря "Карпат" Подковку. Именно он неудачно выбил мяч на соперника, который и реализовал подаренный момент.

В общем в первые минуты матча "Шахтер" владел мячом, хотя моментов почти не было.

"Карпаты" же лишь с середины первого тайма отодвинули игру со своей половины поля. Но остроты впереди тоже не было. Можно вспомнить лишь удар Дженнингса в нижний угол ворот, но мимо.

Второй тайм начался с замены у "Карпат", За команду вышел молодой Деда. И именно он мог сравнять счет, но не дотянулся до мяча. Зато замена Каштру сработала. Коваленко вышел вместо Степаненко и через несколько минут головой отправил мяч в ворота соперника после подачи с углового.

Добил хозяев Тете, метко пробив в угол ворот. Подковка в этом моменте не спас.

До конца игры команды обменялись моментами. Но забить так и не удалось.

"Шахтер" побеждает и остается на первом месте. Теперь "горняки" будут готовиться к матчу Лиги чемпионов. "Карпаты" остались на дне турнирной таблицы.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта ФК Карпаты Шахтер Футбол
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