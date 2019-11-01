Карпаты – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В субботу, 2 ноября, львовские "Карпаты" будут принимать донецкий "Шахтер". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Карпаты – Шахтер: прогноз

Предыдущим соперником и "Карпат", и "Шахтера" было "Динамо". Оба матча состоялись в Киеве, но закончились для обеих команд по-разному. "Карпаты" неожиданно сыграли вничью в чемпионате (а могли и выиграть). А "Шахтер" хоть тоже и сыграл вничью в основное время, в экстратайме уступил киевлянам в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Как это было: "Динамо" в матче с двумя удалениями победило "Шахтер" в дополнительное время: видео

Несмотря на то, что матч "Шахтера" был посреди недели, а "Карпаты" в это время готовились к игре, именно "горняки" являются фаворитами матча. Коэффициент на их победу колеблется в районе 1,17. Зато победа "Карпат" в родных стенах получила коэффициент от 12,00 до 17,50.

Напомним, матч "Карпаты" – "Шахтер" состоится в субботу, 2 ноября. Начало матча в 14:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Стоит добавить, что "Шахтер" выиграл девять из десяти последних матчей против "Карпат". Последний раз "зелено-белые" отбирали очки у соперников еще 30 мая 2015 года, когда на выезде сыграли вничью 2:2. Побеждали же "Карпаты" еще раньше – 13 сентября 2013 года дома 3:2. К слову, в этих двух матчах за "Шахтер" сыграл Александр Кучер, который теперь выступает за "Карпаты".

Прогноз Favorit

Именно они дают самый низкий коэффициент на победу "Карпат" – 12.00. Победа "Шахтера" оценена в 1,15. Ничья в матче – 10,00.

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Что касается количества голов, то эксперты ожидают около трех. Так, ставка на "тотал матча больше 3,0" – 1,72. А "тотал матча меньше 3,0" получил аж 2,13. Однако относительно диапазона голов, то "количество голов в матче 2-3" оценен коэффициентом 2,25, а "количество голов в матче 4-6" – лишь 1,93.

И здесь стоит отметить, что шанс забить имеют больше "горняки". "Индивидуальный тотал больше 1,0 Шахтер" – лишь 1,01. Для "Карпат" "индивидуальный тотал больше 1,0" – 4,8.

Прогноз 1xbet

Их эксперты оценили победу "Карпат" коэффициентом 16. Победа "Шахтера" – 1,17. Ничья – 7,5.

На то, что зрители увидят голы в ворота обеих команд – 2,39. На то, что такого не произойдет – 1,3. При этом есть вероятность, что голы будут забиты в обоих таймах – 1,47 на это. Ставка на то, что такого события не произойдет – 2,55.

Прогноз Parimatch

Они дают самый высокий коэффициент на победу "Карпат" – 17,5. Победа "Шахтера" почти без изменений – 1,16. Ничья – 7,60.

Что касается победителя матча и общего тотала, то "победа Карпат и тотал больше 2,5" – 24, а "победа" Карпат и тотал меньше 2,5" – 23. Зато "победа Шахтера и тотал больше 2,5" – всего 1 59, а "победа Шахтера и тотал меньше 2,5" – 3,70.