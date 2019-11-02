Карпаты – Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Карпаты – Шахтер: смотреть онлайн матч 2 ноября 2019 – чемпионат Украины

Львовские "Карпаты" принимают донецкий "Шахтер". Матч во Львове на стадионе "Украина" в субботу, 2 ноября, начнется в 14:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Перед этим матчем команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Шахтер" занимает первое место, в то время как "Карпаты" – среди аутсайдеров.

К слову: Карпаты – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

За "Карпаты" в этом матче не сможет сыграть вратарь Олег Кудрик согласно арендному договору. У "Шахтера" тоже не обошлось без потерь. На матч во Львов команда отправилась без Андрея Пятова, Марлоса и Евгения Коноплянки.

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Шахтер

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер ФК Карпаты
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